Euronext-baas houdt Spaanse beurs in vizier

Parijs - Beursuitbater Euronext, het bedrijf achter onder meer de beurs in Amsterdam, onderzoekt nog altijd een overname van zijn Spaanse branchegenoot BME. Euronext-topman Stéphane Boujnah bevestigde dit nogmaals in een interview met de Franse krant Le Figaro, maar zei tevens dat er nog altijd geen beslissing is genomen.