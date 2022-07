Huizenzoeker krijgt lucht: ’slechts’ 11% hogere prijzen en meer keus

„De cijfers zijn opnieuw stevig maar minder extreem dan in eerdere kwartalen”, constateert NVM-voorzitter Onno Hoes, doelend op de prijsstijgingen van 20% die eerder heel gewoon waren.

Goed nieuws voor huizenzoekers is dat er meer keus is gekomen. NVM-makelaars hadden eind juni 42% meer woningen te koop staan dan een jaar geleden.

Hoes: „Dat biedt een kijker een betere kans om koper te worden. Toch is het te vroeg om van een echt kantelpunt te spreken, ook al beïnvloeden de hypotheekrente en de explosief gestegen energiekosten het sentiment in de woningmarkt.” Veel kandidaten vallen af omdat zij die stijging van de maandlasten niet kunnen bijbenen.

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het tweede kwartaal naar €448.000. Dit is 3,5% meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

Woningaanbod

Lana Gerssen, NVM-voorzitter van de vakgroep Wonen, toonde zich positief over het ruimere woningaanbod. „We hebben te lang ’nee’ moeten verkopen aan te veel geïnteresseerde kandidaat-kopers en dat frustreert iedereen enorm. De absolute gekte lijkt dit kwartaal wat af te nemen. Dat zien we aan gemiddeld minder bezichtigingen per woning en minder extreme biedingen.”

Toch werden in het tweede kwartaal nog steeds acht van de tien woningen boven de vraagprijs verkocht. „Een gezonde balans tussen vraag en aanbod nog steeds ver te zoeken”, zegt Gerssen.

De prijs van tussenwoningen steeg in een jaar tijd met 12,4% naar gemiddeld €399.000. De prijs van appartementen met 9,4% naar €377.000. Vrijstaande woningen stegen met 7,1% op jaarbasis naar gemiddeld €663.000.

Nieuwbouw

Slecht nieuws was er over de nieuwbouw. NVM-makelaars verkochten in het tweede kwartaal nog geen 5000 nieuwbouwwoningen. Dat is bijna de helft minder dan een jaar eerder. Volgens Gerssen bouwen gemeenten vooral appartementen, omdat die nog enigszins betaalbaar zijn, terwijl er vooral vraag is naar eengezinswoningen. „Maar die zijn door de sterk gestegen bouw- en grondkosten voor een groeiende groep onbetaalbaar.”

Voorzitter Hoes constateert dat het politiek Den Haag maar niet lukt om extra woningbouw op gang te brengen. „Plannen en geld zijn geen probleem, maar kennis, capaciteit en doortastendheid wél. Daarbij maken de voorgenomen maatregelen van Minister de Jonge de markt onzeker en remmen zo investeringen. Het is de hoogste tijd voor een bouwversnelling: maak procedures korter, bouw ook industrieel en denk in oplossingen in plaats van problemen.”