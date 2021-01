Hypotheekrente op laagste punt ooit

Vorige week werd het laagtepunt van 1,62% uit maart vorig jaar geëvenaard. Inmiddels is de rente daar onder onder gedoken met een gemiddelde van 1,59%, meldt de adviesketen. Medio vorig jaar was dat nog ruim boven de 1,8%. Begin 2019 was het rond 2,5% en vijf jaar eerder zelfs 5,5%.

Er werden dit jaar alleen verlagingen gezien, geen enkele verhoging. „Gezien het hoge tempo van de verlagingen, die begin december voorzichtig inzetten, lijkt de daling voorlopig nog wel aan te houden”, stelt De Hypotheekshop vrijdag.

Op een paar aanbieders na (onder meer Triodos en Hypotrust Elan Plus) hebben alle geldverstrekkers dit jaar al minimaal één renteverlaging doorgevoerd. Soms ging het om forse verlagingen, zoals van bijBouwe en Woonfonds (met -0,20% of meer). „Partijen die in de tweede helft van vorig jaar wat minder concurrerend waren, willen nu weer meedoen.”

De renteverschillen tussen aanbieders en renteperiodes zijn klein, meldt de keten. Zo is er nauwelijks meer verschil tussen de duurdere 5-jaars rentes en het scherpste 30-jaars tarief.