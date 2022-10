Economen: woningmarkt koelt snel af

Premium Nieuws

Donkere wolken boven zuidelijke eurolanden

Jarenlang was geld gratis. De Nederlandse Staat kreeg zelfs geld toe bij de uitgifte van staatsleningen. Huizenprijzen schoten omhoog door de historisch lage hypotheekrente. Spaarders ondervonden dat geld opzij zetten niks meer opleverde. De tijd dat de rente ongeveer nul is, is voorbij. Om de extre...