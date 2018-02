België bindt in bij dubbel belast pensioen Nederbelgen

Dat blijkt uit een kamerbrief die staatssecretaris van Financiën Snel vrijdagmiddag verstuurde. Nederland zal geen belasting heffen over pensioenen die door België al genoeg belast, maar als de Belgen dat niet doen, komt de Belastingdienst om de hoek kijken.

„In die gevallen zal België voorkoming van dubbele belasting verlenen”, schrijft Snel in zijn brief. Het lijkt er dus sterk op dat de Belgische fiscus pas op de plaats heeft gemaakt om een dubbele heffing te voorkomen.

Paniek bij Nederbelgen

Nederlandse gepensioneerden die bij onze zuiderburen wonen kregen vlak voor de feestdagen, of zelfs pas in dit jaar, een brief dat waarin stond zij hun vrijstelling voor belasting over hun pensioenuitkering in Nederland verliezen. Dat kwam door een rechtszaak waarvan het resultaat was dat België sommige Nederlandse pensioenen veel minder zwaar mocht belasten dan het deed.

Nederland sprong daar op in door aan te kondigen zelf belasting te heffen over aanvullende pensioenen die hoger waren dan €25.000 per jaar. België zou door die rechtspraak te weinig heffen, redeneerde de fiscus.

België was ook van plan gewoon te heffen en daardoor ontstond voor de verontruste oudere Nederbelgen de angst dat zij dubbel aangeslagen zouden worden. Het terugvorderen van de dubbele heffing zou een administratieve rompslomp worden die zelfs jaren zou kunnen duren.

Alsnog overleg

Er is nu alsnog overleg geweest tussen Nederland en België en de uitkomst is dus dat de Belgische fiscus een stapje terug doet. Daarnaast is er afgesproken dat Nederland en België informatie gaan uitwisselen zodat duidelijk is welke pensioenen wel en niet voldoende belast worden in België. Deze afspraken worden op ’zeer korte termijn’ uitgewerkt in een overeenkomst. Aan de hand daarvan gaat de Nederlandse fiscus meteen ingrijpen bij situaties van dubbele heffing die al zijn ontstaan.