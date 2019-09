Victoria’s Secret neemt afscheid van Angels

Moederbedrijf L Brands zit al een tijdje in de hoek waar de klappen vallen. De beha’s van Victoria’s Secret worden lang niet meer zo goed verkocht als voorheen, omdat vrouwen comfortabel zittende lingerie verkiezen boven iets moois. Tegelijkertijd is de naamgever van het bedrijf, Leslie Wexner, verwikkeld in het schandaal rond de van pedofilie verdachte Jeffrey Epstein.

De modeshows met de Angels worden al niet meer op tv uitgezonden, en volgens de Wall Street Journal is het nu dus helemaal gedaan met de Angels. De krant was bij een investeerdersbijeenkomst van L Brands, en zag daar commercials met ’een diversere groep modellen dan we gewend zijn bij het bedrijf, inclusief vrouwen met rondingen’. Pink, het tienermerk van Victoria’s Secret, kwam eerder dit jaar al op de proppen met een transgendermodel.

Doutzen Kroes in 2014 bij Victoria’s Secret. Ⓒ EPA

Ook Nederland heeft in de loop der jaren Angels geleverd. Onder meer Doutzen Kroes, Gigi Hadid en Romee Strijd mochten namens Victoria’s Secret over de catwalk lopen.

Lingeriebaas John Mehas is een paar weken geleden met de nieuwe marketing begonnen, en wil die nu zo snel als mogelijk uitrollen. ’By her, for her’, wordt het antwoord van Victoria’s Secret op de #metoo-beweging, waar dus ook L Brands-oprichter Wexner in is meegesleurd. „Het is lang geleden gebeurd”, was zijn commentaar op de aandeelhoudersbijeenkomst.