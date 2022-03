Populariteit van platenlabel achter Lady Gaga loopt deukje op

Premium Financieel

Sprookje Alibaba raakt veel van zijn glans kwijt

Het sprookje van Alibaba is afgelopen jaar hardhandig verstoord doordat Chinese techreuzen in eigen land flink aan banden werden gelegd. Met de Winterspelen in Beijing achter de rug kan de online retailgigant mogelijk weer een bijdrage leveren om de schatkamer van beleggers bij te vullen.