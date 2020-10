Winstgevendheid bij KPN valt mee

In het voorbije kwartaal behaalde KPN onder de streep een winst van €132 miljoen. In doorsnee werd door analisten gerekend op een winst van €123 miljoen. In vergelijking met een kwartaal eerder was er nog een forse daling, maar dat kwam omdat vorig jaar werd geprofiteerd van de verkoop van een bedrijfsonderdeel.

KPN is ook positiever gesteld over de winstgevendheid over geheel 2020. Volgens het bedrijf zal het aangepaste resultaat dit jaar uitkomen op meer dan €2,3 miljard

De omzet bij KPN kwam zoals werd voorspeld over het derde kwartaal uit op €1,3 miljard. Een kwartaal eerder werd nog een omzet geboekt van €1,37 miljard. KPN wees op extra tegenwind van de coronacrisis bij zijn zakelijke tak. .

Naast de resultaten kijken beleggers uit naar mogelijke mededelingen van KPN over de interesse van de EQT in het Nederlandse telecomconcern. Onlangs werd door bronnen aan persbureau Bloomberg gemeld dat de Zweedse investeerder belangstelling zou hebben.