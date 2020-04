Weer dreun arbeidsmarkt VS met nieuwe vloedgolf WW-aanvragen

Volgens het ministerie van Handel in de VS deden een week eerder nog eens 5,3 miljoen Amerikanen een beroep op een werkloosheidsuitkering. Sinds de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte, wendden Amerikanen zich massaal tot de overheid. Vooraf was op nog erger gerekend met een toename van 5,5 miljoen aanvragen.

Vorige week ging het om ruim 6,6 miljoen Amerikanen. Een week eerder was het topdrukte bij het WW-loket met een recordaantal van 6,9 miljoen verzoeken. In totaal zijn er meer dan 20 miljoen werkloos geraakt.

Vooral de dienstensector in de VS gaat zwaar gebukt onder de maatregelen om het coronavirus het hoofd te bieden. Veel winkels en horecagelegenheden hebben de deuren dicht moeten doen en veel dienstverlenende beroepen kunnen niet meer worden uitgeoefend. In de belangrijke regio’s New York en Californië is de nood op de arbeidsmarkt het grootst.

De steunaanvragen bieden een idee van de staat van 's werelds grootste economie. Economen berekenden dat de VS afstevenen op een werkloosheidspercentage rond de 10 procent in april bij deze gigantische hoeveelheden steunaanvragen.

Eerder deze week kwam ook naar buiten dat de Amerikaanse winkelverkopen in de maand maart zijn ingestort. Verder is het vertrouwen bij consumenten in de VS in een rap tempo achteruit gehold.