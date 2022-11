Premium Het beste van De Telegraaf

Directeur en twee oud-directeuren De l’Europe op diner Europese hoteliersassociatie Wereldwijde loopbanen maar: ’Hotelwereld is klein’

Door Menzo Willems

President Panos Almyrantis tussen zijn plaatsvervangers Stephan Stokkermans (l.) en Pawel Lawtek van hotel Polonia Palace in Warschau.

Hotelbazen kennen elkaar. Van de hotelschool, in Den Haag of in Lausanne, en van het werk bij de internationale ketens. Gezamenlijke diners, zoals onlangs in het Amsterdamse hotel The Grand, waarvoor hoteliers uit heel Europa kwamen overvliegen, zijn dan ook zeer gezellig.