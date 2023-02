Premium Het beste van De Telegraaf

Column: het zou zomaar kunnen dat de prijzen dit jaar gaan dálen

Door Jim Tehupuring Kopieer naar clipboard

Zo’n vaart zal het dan wel weer niet lopen. Ⓒ ANP/HH

Alles wordt duurder. En daar heeft elke Hollander last van. Het is de prijs die we betalen voor de politiek die centrale bankiers tien jaar lang voerden. Zij pompten duizenden miljarden in de markt om de economie draaiend te houden. Het onvermijdelijke gevolg was inflatie: meer betalen voor hetzelfde. En niet zo’n beetje ook. De piek bedroeg 14,5%. Een ongekend hoge geldontwaarding die we in bijna veertig jaar niet zagen.