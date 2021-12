Gentleman van Amsterdamse hotellerie stapt op

Het had een knal-afscheid moeten worden voor de geboren Italiaan. Door de lockdown kunnen de uitnodigingen echter vooralsnog niet de deur uit. Jammer: tout Amsterdam en vele anderen zouden zijn uitgelopen.

Roberto Payer met Eva Ouwehand (l.) en Elisa van der Meijden op de Hilton-haringparty van 2017. Ⓒ Foto De Telegraaf

Als kroon op zijn werk ziet Payer de opening van het Amsterdamse tophotel Waldorf Astoria. Hotelrestaurant Spectrum, met chef-kok Sidney Schutte, heeft twee michelinsterren. Hilton-restaurant Roberto’s is favoriet voor authentiek Italiaans eten. Maar ook op andere Italiaanse restaurants in het land zet Payer zijn stempel. Hij is en blijft namelijk actief voor de Ospitalita Italiana, waarin de Italiaanse restaurants in Nederland zijn verenigd. Hij blijft ook president-commissaris en voorzitter van de Italiaanse Kamer van Koophandel in Nederland en hij blijft president-commissaris van de Amsterdams kunstbeurs PAN.

Het financiële magazine Euromoney noemde het Amsterdamse Hilton in 1991 nog het slechtste hotel ter wereld. In hetzelfde jaar werd crimineel Klaas Bruinsma er op de stoep geliquideerd. De bar had een roemruchte reputatie als ’barretje Hilton’. ,,De schatrijke onderwereld zocht er aansluiting met de bovenwereld”, stond in 1994 in deze rubriek te lezen. ,,Op een gegeven moment liep er voor een paar honderd jaar lik rond en die mensen lieten zich weer beschermen door lijfwachten met grote bobbels in hun colbert. Die bobbels werden veroorzaakt door hun schouderholsters. Het strekt de directeur Roberto Payer tot eer dat hij daar heel moedig een einde aan heeft gemaakt.”

Met prinses Máxima in 2013 nadat zij sprak op een financieel forum in het Hilton. Ⓒ Foto Anko Stoffels

Geweldige feesten, partijen en logerende beroemdheden passeerden de revue. Een trieste domper was de zelfmoord van zanger en kunstenaar Herman Brood, die van het dak sprong. ,,Een lieve man”, luidt de reactie van de gastheer-directeur, die vorige maand nog Broods 75-ste verjaardag vierde met diens weduwe en dochter. Payer staat bekend als warm en charmant , maar ook als perfectionist, veeleisend tot in de details.

Verrast door de Italiaanse president Giorgio Napolitano in 2012. Ⓒ Eigen foto

Als ambassadeur voor de Italiaanse cultuur en economie werd hij door de vorige Italiaanse president Giorgio Napolitano bevorderd tot grootofficier in de Ordine della Stella d’Italia. In ons land werd hij officier in de Orde van Oranje-Nassau.

In beide hotels wordt de scheidende directeur opgevolgd door Katharina Schlaipfer uit Portugal, waar zij nu werkt bij Conrad Algarve. Of er veel zal veranderen, is de vraag. Everything changes to remain the same, is een geliefde uitspraak van de ervaren Roberto, die uitlegt: ,,De basis is een goed bed, schone lakens, lekker eten en drinken en goed bediend worden.” Los van alle franje, draait het in zijn woorden om de ,,human touch”.

Het klinkt zo eenvoudig. Ga er als opvolger maar aan staan.