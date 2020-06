Werknemers Tata Steel IJmuiden leggen weer werk neer

De verladers, die containers met erts en rollen blik vullen die daarna per trein en boot naar andere fabrieken gaan, hebben vrijdagochtend om zes uur het werk neergelegd. Sinds zeven uur staken ook de medewerkers in de magazijnen.

De staking bij de verladers duurt zeker tot vrijdagmiddag twee uur, als de ochtenddienst erop zit. Volgens FNV-bestuurder Roel Berghuis is de oproep tot staken ook naar de medewerkers van de late dienst uitgegaan, maar wordt pas later duidelijk of die ook het werk neerleggen. De staking van de magazijnmedewerkers duurt tot drie uur. Zij leveren alleen materialen uit als er anders veiligheidsproblemen ontstaan.

Reorganisatie

Het personeel van Tata voert sinds woensdag actie tegen de dreigende reorganisatie waarbij honderden banen verloren gaan. Daarbij werd afgetrapt door werknemers die verantwoordelijk zijn voor de toevoer van grondstoffen naar de hoogovens, die daardoor stil kwamen te liggen. Ook worden stiptheidsacties gehouden.

Behalve de dreigende reorganisatie is het personeel boos over het vertrek van topman Theo Henrar van Tata Steel Nederland, dat door hen wordt gezien als ontslag van de directeur. Bovendien menen ze dat ze onterecht opdraaien voor de verliezen van met name de Engelse vestiging van Tata.