Hema burgerinitiatieven met de pet rond

Een speciaal daarvoor opgerichte stichting HENA (Het Enige Nederlandse Alternatief) start vandaag een crowdfundcampagne op beursplatform Nxchange. De stichting haalt geld op dat aan de eigenaar van Hema aangeboden wordt in ruil voor een deel van de aandelen.

Bekijk ook: Beurs Nxchange stapt met crowdfunder in duurzame beleggingen

PvdA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Mei Li Vos is een van de initiatiefnemers. „Net als veel andere Nederlanders heb ik de afgelopen jaren met verbijstering gekeken naar wat er met Hema is gebeurd en hoe zij speelbal is geworden van investeerders,” beschrijft Vos haar drijfveren.

Bekijk ook: Deze kandidaten willen Hema kopen

Pinautomaat

Volgens Vos is het goed mogelijk dat ’onder de huidige omstandigheden HEMA weer als pinautomaat voor opportunistische private equity-investeerders gaat functioneren’. „Wij willen met ons volksaandeel KoopdeHEMA laten zien dat er een alternatief is: ons geduldig kapitaal.”

Retailspecialist Sabien Duetz, een andere initiatiefneemster, schrijft dat de afgelopen maanden 15.000 mensen zich aangemeld als potentiële investeerder in Hema. Ze kunnen vanaf €10 instappen. Als het initiatief er niet in slaagt aandelen te verwerven, krijgen de crowdfunders hun geld terug.

Momenteel zijn er voor zover bekend nog twee bieders over: Private equity-partij Alteri, gespecialiseerd in retail en herstructureringen, en een consortium van Parcom, Jumbo-familie Van Eerd en Marcel Boekhoorn. aansluiten bij dat laatste consortium lijkt de enige reële optie voor het burgerinitiatief.

Eneco

Crowdfundcampagnes om bedrijven over te nemen zijn niet uniek. Eerder al mislukte een publieke campagne om via crowdfunding energiebedrijf Eneco over te nemen, of in een verder verleden, betaald voetbalclub BV Veendam.

„Voor een tientje kun ook je ook gewoon heel wat leuke spulletjes bij de Hema kopen,” schets een bij het Hema-dossier betrokken bron twijfels over de haalbaarheid van het ’sympathieke’ initiatief.