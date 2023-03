Sollicitant zoekt direct op goed salaris: ’50.000 euro’

Indeed keek naar de zoektermen die werkzoekenden invoeren tussen half februari 2022 en half februari 2023 en vergeleek dat met een jaar ervoor. ’50.000 euro’ werd 165% meer gezocht, ’40.000 euro’ liefst 147% meer, naar ’80.000 euro’ werd 134% meer gezocht, ’100.000 euro’ 129% meer en ’60.000 euro’ 105% meer. Ook naar ’wekelijks uitbetaald’ en ’20 euro per uur’ waren populaire zoektermen.

„De werkzoekende weet dat hij of zij wat te kiezen heeft en zoekt bijvoorbeeld steeds vaker op de letterlijke hoogte van het salaris”, vertelt Stan Snijders, Managing Director Benelux bij Indeed.

Thuiswerken

Ook willen veel werkzoekenden flexibel kunnen werken. Zij zochten bijna drie keer zo vaak naar ’remote werken’ (+170%), dubbel zo vaak naar ’thuiswerk’ (+110%) en ook bijna twee keer zo vaak naar een vacature waarvoor geen ervaring vereist is. Zo zochten zij ook veel vaker op ’dringend’ (+77%), ’per direct starten’ (+72%), parttime thuiswerk (+69%), avondwerk (+56%) en online thuiswerk (+48%).

„Een indicatie dat bij sommige werkzoekenden de nood aan de man is”, zegt Snijders. Veel werkzoekenden lijken extra verdiensten te zoeken naast een andere baan of studie. Hij raadt werkgevers die om personeel verlegen zitten daarom aan zich flexibel op te stellen wat betreft het aantal uren dat iemand moet werken, en waar en wanneer diegene dat moet doen. „Denk buiten de traditionele kaders van negen tot vijf.”

Vluchtelingen

Daarnaast waren veel werkzoekenden geïnteresseerd in ’zorg zonder diploma’ (+149%) en vooral ’vluchtelingen’. Die laatste zoekterm werd ruim 211% vaker ingevoerd, ruim drie keer zo vaak als in het vorige jaar dus. Dat heeft waarschijnlijk met de oorlog in Oekraïne en de aardbeving in Turkije te maken. Ook op ’coa’ (het centraal orgaan opvang asielzoekers) werd veel vaker gezocht.

Waar minder vaak naar werd gezocht, waren vooral coronagerelateerde zoektermen zoals ’teststraat corona’, ’corona’, ’vaccinaties’ en ’GGD bron contactonderzoek’.