Dodenherdenking toont onzichtbare taak koning

Naast zijn staatkundige taken, zoals het tekenen van wetten, het doen van benoemingen, het overleg met de ministerraad en het voorlezen van de Troonrede, heeft de koning minder zichtbare taken. Die worden, ook door hemzelf, omschreven als: samenbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen.

Zo verbindt hij tijdens de herdenking verschillende bevolkingsgroepen die het in de Tweede Wereldoorlog zwaar te verduren hadden, met de rest van de samenleving. De koning vertegenwoordigt in symbolische zin iedereen. Daardoor herdenken alle inwoners als het ware met hem mee. Zo moedigt hij iedereen aan om te overwegen wat er in de oorlog is gebeurd.

De herkenbare krans van het koningspaar. Alle kransen worden ’s nachts weggehaald om ze op te frissen en daarna weer terug te leggen. Ⓒ Foto RONALD BAKKER

„Ik weet dat u, dat jij, deze Nationale Herdenking meebeleeft en dat we hier samen staan”, zei de koning vorig jaar op de indrukwekkend lege Dam. Ruim voor de pandemie uitbrak, was afgesproken dat hij als eerste Oranje in de geschiedenis zou spreken op de herdenking, vanwege het 75-jarig jubileum van het einde van de Tweede Wereldoorlog.

„Niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen”, trok hij een parallel naar misstanden in de huidige tijd. „Medeburgers in nood, voelden zich onvoldoende gesteund, al was het maar met woorden. Ook vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder”, wilde de koning ook niet wegkijken van de kritiek op koningin Wilhelmina.

Hij toont ieder jaar zijn betrokkenheid door de krans die hij legt met koningin Máxima. Dit eerbetoon aan de slachtoffers is voor iedere voorbijganger nog dagenlang daarna herkenbaar aan hun gekroonde initialen op de rood-wit-blauwe linten.

Voorafgaand aan de corona-uitbraak was de Dam ieder jaar vol mensen die de herdenking niet via tv, maar van dichtbij wilden meemaken. Ⓒ Foto ANP

Net als vorig jaar zal ook nu het plein voor het Paleis op de Dam nagenoeg verlaten zijn. Toen bleef het nog bij het Koningspaar, hun chef militair huis Ludger Brummelaar, premier Mark Rutte, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet, voorzitter van het organiserende Nationaal Comité 4 en 5 Mei.

De organisatie zag toen op het lege plein ervan af om organisaties uit te nodigen die de oorlogsslachtoffers vertegenwoordigen. Vandaag krijgen echter meer betrokkenen de kans om erbij te zijn. „Er is een kleine groep genodigden op de Dam”, laat het organiserende Nationaal Comité 4 en 5 mei weten. „Naast de kransleggers, sprekers en muzikanten zijn dat vertegenwoordigers van organisaties van verschillende groepen oorlogsgetroffenen en nabestaanden.”

De spreker is André van Duin en alles is vanaf 18.45 uur live te volgen op NPO1, inclusief de bijeenkomst vooraf, in de Nieuwe Kerk. Ook deze plechtigheid in de kerk verloopt noodgedwongen zonder publiek.