Engelse winkels Primark weer open

Voor de winkels in Wales, Schotland en Noord-Ierland wacht Primark nog op goedkeuring van de overheid. In Nederland ging Primark begin mei al open.

Met de heropening van de Engelse winkels heeft Primark 79 procent van alle winkelruimte weer in gebruik. Dat is nu nog ongeveer 34 procent. Het schema voor heropeningen is sneller dan Primark had verwacht. Dat moet ervoor zorgen dat het bedrijf in het tweede halfjaar weer aanzienlijk meer geld binnenkrijgt.

’Bemoedigend’

Primark noemt de verkopen in de winkels die al geopend zijn „zowel geruststellend als bemoedigend.” Moederbedrijf ABF verloor 650 miljoen pond, ongeveer 723 miljoen euro, per maand toen alle Primark-winkels dichtwaren. Al eerder moest Primark afschrijven op onverkochte kleding. Het bedrijf heeft nu nog voor 1,5 miljard pond aan inventaris.

De tak van ABF die onder meer ontbijtgranen verkoopt doet het ondertussen beter dan verwacht. De suikertak heeft het opnieuw moeilijk.