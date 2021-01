‘Ik begrijp de woede over de pensioenen’

Het pensioenstelsel maakt mensen soms woedend. Martin Visser en Herman Stam staan in de podcast Kwestie van Centen uitgebreid stil bij de voor- en nadelen van het huidige en nieuwe pensioenstelsel. Volgens Visser is de teleurstelling begrijpelijk als mensen hun pensioenen zien afnemen: ,, De pensioenpotten zitten vol, de prijzen stijgen en toch zien veel mensen dat hun pensioen niet wordt verhoogd. Dat begrijpen ze niet en maakt mensen woedend.” Visser stelt dat dit een van de belangrijkste redenen is waarom we overgaan op een nieuw stelsel, maar hij waarschuwt dat mensen niet moeten denken dat dit zonder risico’s is. Verder mogen in de podcast luisteraars hun pensioenvragen op Visser afvuren. Hij legt uit wat het nieuwe pensioenstelsel betekent per generatie en waarom het terecht is dat er grote pensioenzorgen zijn bij zzp’ers en flexwerkers.