Beursblog: Flow Traders onderuit op kalm Damrak

Door Johan Wiering

De AEX kwam vrijdag nauwelijks van hun plek. Beleggers deden het door gebrek aan richtinggevend nieuws rustig aan. ArcelorMittal was een negatieve uitschieter in de AEX. In de AMX deden Just Eat Takeaway en - vooral - Flow Traders het slecht.