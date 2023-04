Beursblog: Tesla wint op rustig Wall Street

De Amerikaanse beurzen komen net als de Europese eerder vandaag nauwelijks van hun plek. Beleggers doen het door gebrek aan richtinggevend nieuws rustig aan. Op de Nasdaq laat Tesla enig herstel zien na de tik gisteren. In de AEX was ArcelorMittal was een negatieve uitschieter in de AEX.