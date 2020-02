Vertrouwen Duitse ondernemers neemt iets toe

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in februari onverwachts iets gestegen. Dat meldde onderzoeksinstituut Ifo. Daarbij moet worden aangetekend dat de meting voorafgaand aan de koersval op de Europese beurzen op maandag is gedaan. Vooral het nieuwe coronavirus houdt daarbij de gemoederen bezig.