Premium Het beste van De Telegraaf

Pop-up nachtclub in theater Tuschinski

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Voor de Bio Soirée veranderde Tuschinski in een nachtclub met een eigen bigband. Ⓒ Foto De Telegraaf

Voor veel jongeren is vakantie vanzelfsprekend. Op stap met het gezin, met de klas of met kameraden. Meervoudig gehandicapte jongeren zijn echter vaak aan huis gebonden. Voor hen is er Bio Vakantieoord, vernoemd naar de bioscopen waar sinds 1927 geld voor dit doel wordt ingezameld. Op één avond per jaar door genodigden in avondkleding, in het Amsterdamse theater Tuschinski.