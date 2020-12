Belastingdienst: check voorlopige aanslag extra zorgvuldig

De voorlopige aanslag 2021 is gebaseerd op de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Maar 2020 is door de coronacrisis natuurlijk een uitzonderlijk jaar. „Daardoor is mogelijk de situatie van mensen veranderd en zijn de gegevens in de voorlopige aanslag niet meer actueel”, waarschuwt de fiscus vrijdag.

Normaal gesproken doen mensen aangifte inkomstenbelasting over het jaar ervoor. Dus in 2021 over het jaar 2020. Daarna krijgt men een definitieve aanslag, met ontvangst of betaling in één keer. Wie echter in het lopende jaar al geld wil terugkrijgen van de Belastingdienst, of wie niet ineens een groot bedrag wil betalen, kan een voorlopige aanslag aanvragen. Dan ontvangen mensen in het lopende jaar al een maandelijkse teruggaaf of er wordt iedere maand al een deel betaald.

Zijn de gegevens in de voorlopige aanslag door corona niet meer actueel, dan adviseert de fiscus mensen om hun persoonlijke of financiële situatie voor 2021 zo nauwkeurig mogelijk in te schatten en indien nodig de gegevens te wijzigen. „Dan kan de Belastingdienst de meest actuele gegevens gebruiken om een bijgestelde voorlopige aanslag te sturen”, zegt Heleen Bisschoff-Moonen van de Belastingdienst.

Het niet wijzigen van de voorlopige aanslag kan tot gevolg hebben dat er uiteindelijk een groot verschil zit tussen die voorlopige aanslag en de definitieve aanslag. Dit is vooral vervelend als teveel ontvangen bedragen moeten worden terugbetaald, of als er bij de aangifte van volgend jaar moet worden bijbetaald.