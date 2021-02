Nederlander op vinkentouw bij Danone

Premium Columns & Opinie

Ik durf nergens meer hardop te zeggen dat ik Nederlands ben

Ineens realiseer ik me dat Oorlogsvader al mijn negende boek is. Alle acht andere keren was er een presentatie. Gezellig drankje, hapjes, kletsen, toespraken. Niets van dat alles bij dit boek vanwege corona.