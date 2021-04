Brits-Europese deal over handel niet einde, maar begin van een lange weg

Boris Johnson in december 2020, bij het ondertekenen van het Brexit-akkoord met de EU. Ⓒ ANP/HH

„De laatste stap van een lange reis.” Dat zei de Britse premier Boris Johnson woensdag over de goedkeuring van het Europees Parlement over het Brexit-akkoord. Want het akkoord dat op kerstavond 2020 werd gesloten en al werd uitgevoerd, moest nog wel officeel door het Parlement geloodst worden.