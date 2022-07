Voorzitter Pels Rijcken begrijpt angst van advocaten voor extern toezicht niet

Financieel

Flitsbezorger Zapp zet deur open naar exit Nederland

Flitsbezorger Zapp overweegt te vertrekken uit Nederland. Het Britse bedrijf zegt dat er te veel onzekerheid is rond de regelgeving in Nederland voor bezorgdiensten van boodschappen. Volgende maand neemt Zapp, met in Nederland zo’n zevenhonderd medewerkers in dienst, een definitieve beslissing.