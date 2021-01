Ook Apple verwijdert Twitterconcurrent Parler

Financieel

‘Intel-belager Daniel Loeb ziet brood in fonds voor durfkapitaal’

De activistische aandeelhouder Daniel Loeb die via zijn investeringfonds Third Point de aanval heeft ingezet op de Amerikaanse chipreus Intel is bezig met de oprichting van een fonds om te beleggen in durfkapitaal, zo meldt The Financial Times op basis van bronnen.