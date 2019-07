VW stapt in technologiepartner van Ford

Met de investering breiden Volkswagen en Ford hun bestaande samenwerking uit. De twee autoconcerns sloten begin dit jaar al een deal op het vlak van bedrijfsauto’s. Naar verluidt doen ze hun nieuwe plannen vrijdag uit de doeken. Volkswagen maakt tijdens die presentatie naar verwachting ook bekend dat het onderdeel voor autonoom rijden van dochteronderneming Audi wordt ondergebracht bij Argo AI. Daarnaast zouden Ford en Volkswagen een samenwerking op het vlak van elektrisch rijden bekendmaken.

Ford investeerde in 2017 al 1 miljard dollar in Argo AI, dat is opgericht door oud-medewerkers van Google en Uber. De waardering voor het bedrijf is de afgelopen maanden aanzienlijk toegenomen. Volgens ingewijden taxeerde Volkswagen het technologiebedrijf in februari nog op 4 miljard dollar.