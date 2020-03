ASMI en Takeaway maken promotie naar AEX

Dat heeft beursorganisatie Euronext Amsterdam dinsdag bekend gemaakt in een jaarlijkse herweging van de Amsterdamse beursgraadmeters.

In december moest het toenmalige Takeaway nog plaatsmaken, maar bij de nieuwste herweging door beursuitbater Euronext behoort Just Eat Takeaway weer tot de hoofdfondsen. Hoe lang dat duurt is overigens onzeker. Als de fusie met het Britse Just Eat een feit is, wil Takeaway zijn Amsterdamse notering opgeven. Ook chiptoeleverancier ASM International (ASMI) maakt de sprong van de MidKap naar de hoofdgraadmeter.

De huidige AEX-fondsen Aalberts en Vopak doen een stap terug en komen terecht in de Midkap-index.

Daarnaast zullen de AScX-aandelen NSI en Pharming eveneens deel gaan uitmaken van de lijst van middelgrote fondsen. Aan de andere kant worden Midkap-aandelen AMG en Wereldhave teruggezet naar de AScX-index.

Vanuit de lokale markt maken Avantium en NIBC promotie naar de graadmeter waar de kleinere fondsen zijn opgenomen. AScX-fonds Kiadis valt terug naar de lokale fondsen.

De nieuwe indeling wordt vanaf de start op maandag 23 maart effectief. De nieuwe weging van de fondsen in de graadmeters gaat in op vrijdag 20 maart na het slot van de Amsterdamse beurs.