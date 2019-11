AMSTERDAM - Hema en Jumbo slaan de handen ineen. De Nederlandse bedrijven gaan nauw commercieel samenwerken in Nederland en België. Op termijn komen in alle Jumbo’s exclusief schappen met non-food (vooral huishoudelijke producten) van Hema. Ook wordt Hema co-sponsor van de Jumbo-Visma wielerploeg. Tientallen Hema-winkels op toplocaties zullen veranderen in Jumbo’s.