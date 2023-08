’Truc’ om hogere overstapkosten energiecontract te omzeilen: ’We blijven verkopers hè’

Amsterdam - Met een ’truc’ van een paar eurocenten wordt in de energiewereld geprobeerd klanten ’goedkoop’ te laten overstappen naar andere leveranciers. Sinds 1 juni betalen particulieren met vaste contracten hogere vergoeding als ze vroegtijdig overstappen. Via een ’maas in de wet’ claimt de verkoper die boete te kunnen omzeilen. Onmogelijk, zegt de toezichthouder ACM.

Overstappen naar andere energieleverancier in Nederlandse markt duurder. Ⓒ ANP/HH