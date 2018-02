Dropbox wil zonder macht uit handen te geven naar de beurs

Online-opslagdienst Dropbox heeft volgens persbureau Bloomberg inmiddels een aanvraag ingediend en de Britse zakenkrant Financial Times heeft meer details over het hoe en wat van Dropbox’ beursgang. Het bedrijf wil met twee, en misschien zelfs drie, klassen aandelen komen. Het idee erachter is dat het techbedrijf zelf nog heel veel macht in handen kan blijven houden.

Er komen aandelen in klasse A en klasse B. Die tweede categorie is voorbehouden aan oprichters Drew Houston en Arash Ferdowski en investeerders Sequoia Capital en Accel Partners. En dat zijn de partijen die ook na de publieke stap de touwtjes graag in handen willen houden. Hun aandelen hebben daarom tien keer zo veel stemrecht als de aandelen die de markt op gaan bij de beursgang. Daarnaast houdt het bedrijf de optie open om nog een derde klasse aandelen in te richten met helemaal geen stemrecht.

’Teleurstellend’

Ken Bertsch van Council of Institutional Investors, een Amerikaanse vereniging voor grote institutionele beleggers, vindt het ’teleurstellend’ dat Dropbox kiest voor een constructie waarin een groot deel van de macht bij een kleine groep aandeelhouders geconcentreerd blijft.

„Het wijst op excessief veel zelfvertrouwen”, zegt Bertsch tegen FT. „Maar mensen maken fouten en moeten daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden.”

Ook Facebook en Snap houden de macht in handen

De stap die Dropbox gaat zetten is niet uniek, maar lijkt zelfs vrij gebruikelijk te worden onder techbedrijven. Ook de giganten in sociale media Facebook en Snap (het moederbedrijf achter Snapchat) kozen voor een constructie waarin het gros van het stemrecht in handen bleef van een beperkte groep mensen.

Dat maakt het aandeel wel minder aantrekkelijk, ook voor de beleggers die niet per se actief hun stemrecht willen gebruiken. Want indexmakers als S&P en FTSE Russell hebben laten weten dat zij geen bedrijven met meerdere aandelenklasses willen toevoegen aan hun indices. En dat zou betekenen dat Dropbox ook niet in alle indextrackers en ETF’s komt.