Ⓒ Foto HH

Unilever voert in Nieuw-Zeeland een vierdaagse werkweek in met behoud van het volledige salaris. Het levensmiddelenconcern zegt daarmee zowel de productiviteit als het welzijn van werknemers te willen verhogen. Ook in Nederland experimenteren diverse bedrijven met een kortere werkweek. Maar is dat in alle sectoren haalbaar?