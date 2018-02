’In 2019 einde aan beperking olieproductie’

Dat tikt Bloomberg op uit de mond van Khalid Al-Falih, de olieminister van Saoedi-Arabië. Hij zei zaterdag dat de landen die meedoen aan de productiebeperking op dit moment bestuderen hoe ze die weer af kunnen bouwen. Als die analyse klaar is maken de OPEC-landen en hun bondgenoten bekend wat de volgende stappen worden.

Dat wordt waarschijnlijk „ergens in 2019, maar we weten niet wanneer en we weten niet hoe”, voegde Al-Falih daaraan toe. „Wat we wel weten is dat we het op een manier gaan doen waarmee we niet de balans verstoren en al het harde werk sinds 2016 ongedaan gaan maken.”

Olieprijs steeg door lagere productie

Begin 2017 besloot de OPEC samen met enkele niet-aangesloten landen om de productie te beperken. Daarmee hoopten de olielanden de grote olievoorraden te laten krimpen en daarmee de prijzen omhoog te krijgen. Dat was uiteindelijk succesvol.

De prijs van Brent-olie steeg sinds begin 2017 van rond $50 naar de huidige stand van ruim $67. De beperkingen werden daarom ook meerdere keren verlengd en zijn inmiddels vastgelegd tot het einde van dit jaar.