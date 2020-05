Vestia schikt met accountants voor €25 miljoen

De accountants betalen hiermee nog geen 1% van de totale schade, die geraamd wordt op €2,7 miljard. De schikking maakt een einde aan de juridische procedures die Vestia tegen de accountants had aangespannen over het goedkeuren van de verwerking van de derivatenportefeuille in de jaarrekeningen van Vestia. Vestia kwam in 2012 in grote problemen door het uit de hand lopen van deze derivatenportefeuille.

Geen erkenning

De accountantsorganisaties betalen de €25 miljoen aan Vestia zonder erkenning van schuld of aansprakelijkheid. De partijen zijn tevreden met het kunnen afronden van dit langlopende dossier, zo melden zij in een gezamenlijke verklaring.

Afgelopen zomer schikte derivatenleverancier Deutsche Bank nog voor €175 miljoen met Vestia. Topman Erik Staal en zes commissarissen betaalden de corporatie eerder €4,8 miljoen en ABN Amro schikte in 2015 al voor €55 miljoen.

Berisping

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) legde Piet Klop, de voormalige Deloitte-accountant die van 2000 tot 2010 de jaarrekeningen bij Vestia controleerde en goedkeurde, een waarschuwing op wegens het onvoldoende kritisch controleren van de derivatenportefeuille. Onder zijn toezichthoudend oog bouwde de corporatie een portefeuille op van €10 miljard.

Zijn opvolger Marco Noorlander van KPMG kreeg vervolgens een berisping opgelegd door het CBb, wat een zwaardere sanctie is dan die van Klop. Dat Noorlander fout zat, wist KPMG zelf toen al lang. Zijn goedkeurende verklaring voor de jaarrekening van Vestia over 2010 werd kort na het bekend worden van het derivatenschandaal door KPMG zelf ingetrokken, evenals de tekenbevoegdheid van Noorlander.

Bijna failliet Vestia, met 64.000 woningen een van de grootste corporaties van Nederland, kwam in 2012 fors in de problemen omdat zij niet meer over genoeg liquiditeiten beschikte om onderpand te storten van de volledig uit de hand gelopen portefeuille, oorspronkelijk bedoeld om zich te beschermen tegen stijgende rente. Later bleek dat Vestia’s kasbeheerder Marcel de Vries, die de derivaten namens de corporatie afsloot, miljoenen euro’s smeergeld aan die transacties verdiende.

Om een dreigend faillissement te voorkomen, kocht de corporatie de derivaatcontracten met banken af voor een bedrag van €2 miljard. Dit geld moest voor een belangrijk deel opgehoest worden door de andere Nederlandse woningcorporaties.

Diepe schulden

Het schikkingsbedrag van de accountants zal hoogstwaarschijnlijk gebruikt worden om de financiële positie van Vestia te verstevigen. Door het schandaal zit de corporatie nog altijd diep in de schulden.

Eerder dit jaar berichtte deze krant over een op handen zijnde schikking met beide accountants voor €84 miljoen. Uiteindelijk is het schikkingsbedrag flink lager uitgepakt.