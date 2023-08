Specsavers heeft het alweer gezien in België: winkels binnen jaar dicht

De vestigingen bevinden zich allemaal in Vlaanderen, in de provincie Antwerpen. De eerste opende vorig jaar december in Mortsel, daarna volgden de stad Antwerpen en Wijnegem. De activiteiten werden aangestuurd vanuit Nederland.

„Het spijt ons u te moeten informeren dat uw lokale Specsavers-winkels in provincie Antwerpen zullen sluiten op 31 augustus om 18.00u”, staat op de website, die ook als webshop diende.

Uitbreiding naar Canada

„Toen we in 2022 de Belgische markt betraden, was ons doel potentiële kansen in een nieuwe markt te ontdekken, als logisch verlengstuk van onze activiteiten in Nederland”, meldt Specsavers in een korte verklaring aan De Telegraaf.

„Hoewel we nog steeds geloven dat ons aanbod aansluit bij het Belgische publiek, ontwikkelen onze plannen in andere delen van de wereld zich in een snel tempo. Zo vraagt onze recente uitbreiding naar Canada onze volledige focus en toewijding.”

Specsavers is in 1984 opgericht door het koppel Doug en Mary Perkins. Sindsdien groeide het uit tot een groot internationaal bedrijf, met zo’n 2500 winkels in elf landen. België was het twaalfde land.

In Nederland, waar Specsavers 25 jaar geleden zijn entree maakte, heeft de keten 142 winkels. De omzet kwam hier in 2021 op ruim €175 miljoen uit. Cijfers over afgelopen jaar zijn nog niet gepresenteerd.