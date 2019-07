Overname Essar door Arcelor on hold gezet

New Delhi - Het Indiase hooggerechtshof heeft de overname van Essar Steel door het in Amsterdam genoteerde staalbedrijf ArcelorMittal tijdelijk gepauzeerd. Het hooggerechtshof gaat de beroepszaken van zowel de schuldeisers van Essar als ArcelorMittal tegen een eerdere uitspraak van een beroepshof behandelen. Tot die tijd moet de stand van zaken blijven zoals die nu is.