Binnenland

Brits tekort aan verpleegkundigen opgelopen door Brexit

Het tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden in Groot-Brittannië is als gevolg van de brexit aanzienlijk verergerd. Vooral gehandicapten die hulp nodig hebben bij alledaagse taken, hebben moeite om geschikte verzorgers te vinden, schrijft de Britse zondagskrant The Observer op basis van een rappo...