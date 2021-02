Premium Financieel

Column: statiegeld op blikjes is in alle opzichten een goed idee

Het gaat de goede kant op met het recyclen van aluminium blikjes. Op 23 december 2020 maakte de Europäischer Wirtschaftsdienst bekend dat het recyclen van aluminium blikjes in Europa (inclusief Zwitserland, Noorwegen en IJsland) is gestegen tot gemiddeld 76,2%. Het is een stijging van 2 procentpunt ...