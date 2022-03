Premium Binnenland

Brandstoftoerisme piekt in Baarle: ’Tot 120 kilometer van de grens is het voordelig om in België te tanken’

De brandstofprijzen namen zaterdag een kleine duik in België, en dat was meteen te zien in de grensstreek. In Baarle-Hertog schoven Nederlanders in lange rijen aan om hun wagen vol te kunnen tanken.