Winst banken stijgt explosief maar de spaarrente blijft achter: hoe kan dat?

Amsterdam - De winsten van de Nederlandse grootbanken vliegen omhoog. Ze profiteren van de hogere rentestanden. Geld lenen is een stuk duurder geworden, maar tegelijk blijft de spaarrente behoorlijk achter en daar is veel kritiek op. Volgens de banken mogen we ons daar echter niet op blindstaren.

Het verschil tussen de hoogte van de hypotheekrente en de spaarrente is momenteel groot. Ⓒ ANP/HH