’Zonder wet groeit aantal topvrouwen niet’

Dat blijkt uit de blijkt uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020, die jaarlijks in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gemaakt.

Streefcijfer

Tot 1 januari 2020 gold een wettelijke streefcijferregeling. Zowel het bestuur als de raad van commissarissen moest voor minimaal 30% uit vrouwen en 30% uit mannen bestaan. Sinds de invoering in 2013 steeg het aantal vrouwen in raden van bestuur van 7,4% naar 12,4%, en in raden van commissarissen van 9,8% naar 20,4%.

Nu ligt er een wetsvoorstel ’ingroeiquotum en streefcijfers’. Dit gaat voor bijna honderd beursvennootschappen gelden. Raden van commissarissen moeten voor tenminste een derde uit vrouwen en een derde uit mannen bestaan.

Bedrijven die te weinig vrouwen hebben, moeten voor een nieuwe positie een vrouw kiezen, anders wordt de benoeming afgewezen. Andere bedrijven mogen zelf streefcijfers formuleren.

Koplopers

De bedrijvenmonitor ziet dat het aantal vrouwen in de top meteen daalt zodra er geen regeling van kracht is. Ook is de toename van het aantal topvrouwen toe te schrijven aan een beperkt aantal koplopers, minder dan 10% van het aantal bedrijven.

Eind 2019 zat er in twee op de drie raden van bestuur geen enkele vrouw, en in 43,3% van de raden van commissarissen ook niet. Ook in de subtop is slechts een op de vijf leidinggevenden een vrouw.