Trump maakt Buffetts Berkshire $29 miljard meer waard

Dat schrijft topman en superbelegger Warren Buffett in zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders. Een aandeel Berkshire Hathaway werd in 2017 23% meer waard, net iets beter dan de stijging van de brede Amerikaanse S&P 500-index inclusief dividend in het afgelopen jaar.

Buffett kon voor die stijging dus een flink dankbriefje naar het Witte Huis sturen. De door de regering van Trump bedachte wijzigingen in de belastingwet zorgden voor bijna 45% van de waardestijging van Berkshire.

Cashhoop blijft maar groeien

Intussen blijft de berg cash bij Berkshire Hathaway maar groeien. Aan het einde van het jaar zag Buffett $116 miljard aan cash en Amerikaanse staatsobligaties op de balans van zijn bedrijf staan. Dat vermogen blijft maar groeien, omdat Buffett geen goede mogelijkheden ziet er iets mee te doen. Een jaar geleden was de cashpositie ongeveer $86 miljard.

Het liefst zou Buffett maar $20 miljard achter de hand houden en de rest van de cash besteden aan een mooie overname. Maar hij ziet al tijden geen aantrekkelijke kansen, waardoor de cashhoop maar aan blijft zwellen.