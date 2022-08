Nederlandse zakenman Sijbrandij is grootverdiener in VS: $264 miljoen

Door Redactie DFT

Sytse ’Sid’ Sijbrandij is al miljardair sinds hij GitLab bijna een jaar geleden naar de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq bracht. Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - De Nederlander Sytse ’Sid’ Sijbrandij is één van de best verdienende topbestuurders in het Amerikaanse bedrijfsleven. Als ceo van softwarefabrikant GitLab heeft hij vorig jaar bijna $264 miljoen opgestreken.