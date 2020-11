Moederbedrijf MediaMarkt profiteert van onlineverkoop

Om de risico's van mogelijk strengere lockdowns en winkelsluitingen tijdens de feestdagen te beperken, focust het concern meer dan ooit op online. Ook begon het eerder met een Black Friday-campagne, die ook langer duurt. Het bedrijf hoopt zo het winkelverkeer effectiever te verspreiden.

Ceconomy kan de overgrote meerderheid van de winkels (92 procent) openhouden. Alleen in België zijn de fysieke winkels tijdelijk gesloten, en in Polen zijn momenteel winkels in winkelcentra dicht. De vestigingen blijven daar wel open als afhaalpunt voor onlinebestellingen. In enkele andere landen zijn de openingstijden beperkt, bijvoorbeeld in Oostenrijk en in winkelcentra in Italië.

Vorige maand werd bekend dat Ceconomy werkt aan een reorganisatie, waardoor bij MediaMarkt en zusterketen Saturn mogelijk duizenden banen worden geschrapt. Het bedrijf komt hierover op 15 december met een update.