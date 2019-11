Wall Street kauwt op woorden Trump

New York - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden dinsdag tijdens de middaghandel in New York licht in de plus. Beleggers reageerden op een optreden van president Donald Trump. Hij zei dat de Verenigde Staten dichtbij het tekenen van de 'eerste fase' van een handelsdeal met China zijn. Ook uitte hij nogmaals kritiek op Federal Reserve-baas Jerome Powell en hij verdedigde zijn eigen economische beleid in de afgelopen jaren.