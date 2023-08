Prijsstrijd dure medicijnen helpt om fors te besparen

De beoordeling van nieuwe, dure medicijnen en de bijbehorende prijsonderhandelingen, nemen gemiddeld bijna anderhalf jaar in beslag. Al die tijd zijn deze nieuwe medicijnen niet beschikbaar voor patiënten voor wie zo’n nieuw middel soms een laatste strohalm is.

"Absurde prijzen"

Maar volgens Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut worden vaak ’matig werkende medicijnen’ aangeboden tegen ’absurde prijzen’ en is een kritische beoordeling daarom heel belangrijk voordat een geneesmiddel vergoed wordt vanuit de basisverzekering. „Het beschikbare zorgbudget mag niet overschreden worden. Dus elk duur geneesmiddel dat we toelaten in het verzekerde pakket, gaat ten koste van andere zorg”, zegt Wijma.