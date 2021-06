Rabo: versnelling in herstel Nederlandse economie naar 3,8%

Rabobank stelt de verwachtingen naar boven bij omdat het kabinet een reeks vergaande versoepelingen van de lockdownmaatregelen heeft doorgevoerd „tegen de achtergrond van het bemoedigende vaccinatietempo, een sterke daling van het aantal besmettingen en de afname van de ziekenhuisopnames.” Daarnaast bleek de Nederlandse economie volgens de bank veerkrachtiger dan eerder gedacht.

Daardoor zou de economie in het derde kwartaal van dit jaar de verliezen van de coronacrisis volledig hebben goedgemaakt. Dat is sneller dan andere Europese landen. Voor volgend jaar rekent de Rabobank op een groei van de economie van 3,7 procent, in plaats van 3,5 procent. „Maar niet alle Nederlandse sectoren zullen dit jaar herstellen en sommige zelfs volgend jaar ook nog niet, zoals de horeca”, aldus de bank.

Opleving consumptie

Transactiedata wezen volgens de Rabobank al op een opleving van de particuliere consumptie in maart, april en mei. „In deze maanden zijn versoepelingen doorgevoerd voor onder meer contactberoepen als kappers, winkels en horeca. We verwachten dat dit herstel doorzet naarmate de economie verder opengaat”, zegt Hugo Erken, hoofd Nederlandse economie van RaboResearch. De investeringen door het bedrijfsleven en de overheid lagen al in het eerste kwartaal boven het niveau van voor de coronapandemie.

Vanwege het krachtige herstel nemen de zorgen over inflatie toe. Rabobank verwacht dat die zal stijgen, maar relatief beperkt zal blijven. „Voor 2021 verwachten we 1,8 procent procent gevolgd door 1,7 procent in 2022”, aldus Erken.