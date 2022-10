Spaartaks over 2021 terugkrijgen? Hier moet je op letten

Premium Carrière

Een op drie zorgmedewerkers heeft last van intimidatie en geweld

De gezondheid van zorgmedewerkers heeft vorig jaar een dieptepunt bereikt. Dat blijkt uit de Welzijnsmonitor van ABN Amro. Daarnaast is de balans tussen werk en privé verslechterd, is het verloop naar recordhoogte gestegen en is het slecht gesteld met de veiligheid: een derde van de zorgmedewerkers ...