Column: Kleuren des doods

Vroeger waren rouwkaarten wit met een diepzwarte rand. Het was de tijd dat de Heer nog onze innig geliefde behuwdzuster tot zich nam, die na een geduldig gedragen lijden was overleden. Later vond men dat zwart wel erg confronterend en werden de rouwkaarten grijs. PostNL bedacht zelfs een speciale rouwzegel. Wie aan de enveloppe nog niet genoeg zag, wist door die grijze zegel wel wat de boodschap was.

